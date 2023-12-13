Иностранным нейросетям начали прикрывать доступ в Россию

Александр



Как выяснил «Коммерсантъ», Роскомнадзор распорядился заблокировать в российском сегменте интернета поискового робота GPTBot компании OpenID. Он занимается сбором информации для ChatGPT, Copilot и некоторых других нейросетевых чат-ботов.

Сотовые операторы и провайдеры интернета получили от подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) технические рекомендации по выявлению GPTBot в своих сетях и его блокировке. В качестве обоснования блокировки указывается сбор этим роботом «данных об уязвимости ресурсов или иной чувствительной информации, в том числе содержащей персональные данные».

GPTBot был запущен в августе 2023 года. Его цель — актуализация сведений, которые содержатся в нейросетях, для улучшения их работы. Компания OpenID выложила на своём сайте инструкцию для веб-мастеров, в которой рассказывается, как можно частично или полностью ограничить её поисковому роботу доступ к интернет-ресурсам, владельцы которых не желают, чтобы содержащаяся на них информация использовалась в общедоступных нейросетевых чат-ботах.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Vivo готовит супернавороченную замену Android
Представлен Xiaomi 14 — первый смартфон бренда без Android и MIUI
Samsung выпустила OneUI 6 и Android 14 для популярнейшего смартфона Galaxy

Рекомендации

Рекомендации

В iOS 17 появились новые рингтоны и звуки уведомлений
«Яндекс» запустил аналог Apple Pay и Google Pay. Местами даже лучше и выгоднее
В Telegram появился новый раздел. Дуров объяснил, что это такое
Как добавить криптокошелек TON в настройки Telegram прямо сейчас

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+262
Gandalf2021
Попытка создать Северную Корею 2.0 на 1/8 части суши продолжается, к сожалению… и когда же кончится это безумие…
час назад в 14:49
#