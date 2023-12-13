Иностранным нейросетям начали прикрывать доступ в Россию





Как выяснил «Коммерсантъ», Роскомнадзор распорядился заблокировать в российском сегменте интернета поискового робота GPTBot компании OpenID. Он занимается сбором информации для ChatGPT, Copilot и некоторых других нейросетевых чат-ботов.



Сотовые операторы и провайдеры интернета получили от подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) технические рекомендации по выявлению GPTBot в своих сетях и его блокировке. В качестве обоснования блокировки указывается сбор этим роботом «данных об уязвимости ресурсов или иной чувствительной информации, в том числе содержащей персональные данные».



GPTBot был запущен в августе 2023 года. Его цель — актуализация сведений, которые содержатся в нейросетях, для улучшения их работы. Компания OpenID выложила на своём сайте инструкцию для веб-мастеров, в которой рассказывается, как можно частично или полностью ограничить её поисковому роботу доступ к интернет-ресурсам, владельцы которых не желают, чтобы содержащаяся на них информация использовалась в общедоступных нейросетевых чат-ботах.





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