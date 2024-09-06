Инсайд с большим редизайном Apple Watch X обманул всех

Олег

Apple Watch


Зарубежные СМИ обнаружили, что слив нового дизайна грядущих Apple Watch X оказался ложным. Подробности собрали в 9to5Mac.

Ранее инсайдер Маджин Бу рассказал в соцсетях, что в бета-версии iOS 18.1 найден рендер будущих юбилейных Apple Watch — на системной картинке можно было увидеть часы с огромным дисплеем, и это подогревало ожидания фанатов в преддверие большой презентации. Однако доскональная проверка iOS 18.1 показала ложность этого «инсайда».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Apple Watch

Оказалось, что рендер псевдо-вотчей появился в результате системной ошибки. Дело в том, что iOS генерирует изображение часов и циферблата отдельно друг от друга, а после совмещает. Из-за сбоя в бета-версии iOS 18.1 циферблат генерировался чрезмерно большим, и после наложения на Apple Watch Series 9 вызывал ощущение совершенно новых часов с тонкими рамками. 

1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Apple Watch Series X удивят не только абсолютно новым дизайном
Anker выпустила идеальную беспроводную зарядку для iPhone, AirPods и Apple Watch
Защитные кейсы для Apple Watch Series X подтверждают самое странное изменение в дизайне

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также