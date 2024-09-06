Инсайд с большим редизайном Apple Watch X обманул всех



Зарубежные СМИ обнаружили, что слив нового дизайна грядущих Apple Watch X оказался ложным. Подробности собрали в 9to5Mac.



Ранее инсайдер Маджин Бу рассказал в соцсетях, что в бета-версии iOS 18.1 найден рендер будущих юбилейных Apple Watch — на системной картинке можно было увидеть часы с огромным дисплеем, и это подогревало ожидания фанатов в преддверие большой презентации. Однако доскональная проверка iOS 18.1 показала ложность этого «инсайда».











Оказалось, что рендер псевдо-вотчей появился в результате системной ошибки. Дело в том, что iOS генерирует изображение часов и циферблата отдельно друг от друга, а после совмещает. Из-за сбоя в бета-версии iOS 18.1 циферблат генерировался чрезмерно большим, и после наложения на Apple Watch Series 9 вызывал ощущение совершенно новых часов с тонкими рамками. Оказалось, что рендер псевдо-вотчей появился в результате системной ошибки. Дело в том, что iOS генерирует изображение часов и циферблата отдельно друг от друга, а после совмещает. Из-за сбоя в бета-версии iOS 18.1 циферблат генерировался чрезмерно большим, и после наложения на Apple Watch Series 9 вызывал ощущение совершенно новых часов с тонкими рамками.