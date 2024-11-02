Инсайдер показал новинки Apple, которые мы не получили и никогда не сможем купить

Олег

В сети появились фотографии кабелей для iPhone, которые не были выпущены и уже никогда не будут. Подробности собрал MacRumors.

Пару лет назад слухи о цветных плетеных кабелях Lightning уже появлялись в соцсетях, однако официально мы их так и не увидели. Вплоть до перехода на USB-С маркетологи Apple клали в комплект к смартфонам, планшетам и наушникам обычные белые провода. Вот как мог бы выглядеть комплект вашего iPhone или iPad в параллельной реальности:

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Фото: MacRumors
Фото: @StellaFudge 

Яркие и практичные кабели на фото совершенно точно порадовали бы покупателей смартфонов и планшетов Apple. Любопытно, что при этом Macbook всё же получили «плетенки» в цвет корпуса; возможно, Apple просто не успела представить новые «шнурки» Lightning, поскольку ЕС обязал компанию перевести свои девайсы на USB-С.

К счастью, идею быстро подхватили китайские производители, так что прямо сейчас можно заказать цветной плетеный кабель, скажем, у Baseus или Essager. Разумеется, это не «яблочный» оригинал, но всё же веселее, чем белый или черный шнурок. 


Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
iPhone SE 4 и iPhone 17 Pro первыми получат экспериментальные чипы Apple
Не покупайте новые iPhone из этой страны. Вы лишите себя многих функций
Apple сдалась и обновила три устройства, из-за которых над ней все смеялись

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+3761
kardigan
У меня этих вещей из параллельной реальности штуки три по моему. Есть от hocco, от Ugreen. Да и цена в принципе неплохая.
Сегодня в 13:23
#

Читайте также