Инсайдер показал новинки Apple, которые мы не получили и никогда не сможем купить

В сети появились фотографии кабелей для iPhone, которые не были выпущены и уже никогда не будут. Подробности собрал MacRumors.



Пару лет назад слухи о цветных плетеных кабелях Lightning уже появлялись в соцсетях, однако официально мы их так и не увидели. Вплоть до перехода на USB-С маркетологи Apple клали в комплект к смартфонам, планшетам и наушникам обычные белые провода. Вот как мог бы выглядеть комплект вашего iPhone или iPad в параллельной реальности:









Фото: @StellaFudge



Яркие и практичные кабели на фото совершенно точно порадовали бы покупателей смартфонов и планшетов Apple. Любопытно, что при этом Macbook всё же получили «плетенки» в цвет корпуса; возможно, Apple просто не успела представить новые «шнурки» Lightning, поскольку ЕС обязал компанию перевести свои девайсы на USB-С.



К счастью, идею быстро подхватили китайские производители, так что прямо сейчас можно заказать цветной плетеный кабель, скажем, у

Яркие и практичные кабели на фото совершенно точно порадовали бы покупателей смартфонов и планшетов Apple. Любопытно, что при этом Macbook всё же получили «плетенки» в цвет корпуса; возможно, Apple просто не успела представить новые «шнурки» Lightning, поскольку ЕС обязал компанию перевести свои девайсы на USB-С.К счастью, идею быстро подхватили китайские производители, так что прямо сейчас можно заказать цветной плетеный кабель, скажем, у Baseus или Essager . Разумеется, это не «яблочный» оригинал, но всё же веселее, чем белый или черный шнурок.

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