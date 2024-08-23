Инсайдер раскрыл дату релиза iPhone 16 и еще двух долгожданных новинок Apple



В сети появился новый инсайд, который сообщает дату ежегодной презентации Apple. Им поделился Марк Гурман из Bloomberg, попутно сообщив, что именно мы увидим на этом мероприятии.



По словам Гурмана, Apple готовится провести свою главную презентацию года 10 сентября 2024 года. На ней она покажет линейку iPhone 16, как и раньше состоящую из четырех смартфонов, юбилейные Apple Watch X (10-го поколения) и долгожданные AirPods 4 — наушники, которые фанаты хотят увидеть уже очень давно.







Все новинки должны будут поступить в продажу 20 сентября, а за несколько дней до этого пользователям станут доступны релизные версии iOS 18, macOS Sequoia и другие ежегодные апдейты Apple.



Напомним, что дату 10 сентября 2024 года ранее уже Все новинки должны будут поступить в продажу 20 сентября, а за несколько дней до этого пользователям станут доступны релизные версии iOS 18, macOS Sequoia и другие ежегодные апдейты Apple.Напомним, что дату 10 сентября 2024 года ранее уже называл инсайдер из Twitter, получив эти данные от анонима. Через пару дней аноним вышел на связь и сообщил, что это была шутка