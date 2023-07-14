Инспектор-хакер хотел поднять деньжат на двоечниках и заработал на 3 срока

Он загрузил вредоносное ПО, которое пропускало неправильные ответы при сдаче теории ПДД. Так инспектор помогал сдавать экзамены даже с большим количеством ошибок в тестах.Об инциденте рассказал телеграм-канал SHOT. Вирус обнаружили на одном из компьютеров полицейского отделения в Баскане, Кабардино-Балкарской Республики. Загруженная утилита меняла алгоритм работы исходной программы, благодаря чему ученики получали максимальные оценки.Следствие полагает, что помогать нерадивым ученикам взялся старший инспектор мобилизационной подготовки института повышения квалификации сотрудников МВД Мухамед К. Однако есть вероятность, что положительные результаты тестов доставались двоечникам небесплатно. Инструмент для взлома системы попал на рабочий ПК через почту. Теперь хакеру грозит возбуждение дела сразу по трем статьям: за взятку, создание вредоносного ПО и превышение должностных полномочий.