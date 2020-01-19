Предполагалось, что IGTV вдохнет новую жизнь в видеоролики социальной сети, но этого не произошло. Представитель Facebook сообщил об удалении значка из верхней части интерфейса приложения. По его словам, пользователи, практически, не пользовались им.



Instagram пытался всячески развивать свой сервис, добавлял поддержку ландшафтного режима и прочее. Однако, возможность публикации длинных видеороликов так и не стала востребована среди пользователей социальной сети.



Представитель Facebook не сообщил каких-либо подробностей по поводу низкой популярности кнопки IGTV. Хотя, именно это показывает, как пользователи используют соцсеть. Платформа популярна за счет возможности быстро поделиться какими-либо фрагментами своей повседневной жизни и большинства пользователей нет желания просматривать там длинные видео. Для этого, скорее всего, предпочтительнее YouTube. Помимо этого, на низкой популярности сервиса отразилось отсутствие монетизации для создателей контента.





