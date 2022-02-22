





Instagram хочет, чтобы вы проводили больше времени за просмотром фото. Сервис молча изменил функцию лимита времени.Раньше приложение позволяло ограничивать времени, которые вы проводите за просмотром фото. Дневной лимит выбирался от десяти минут до трех часов. После того как временное ограничение истекало, Instagram предупреждал о том, что вы слишком много проводите время за смартфоном.Сейчас 30 минут стало минимальным ограничением. Судя по всему, многим пользователям понравилась функция, а посещаемость приложения снизилась. Ни социальной сети, ни любому другому ресурсу снижение активности не и дет на пользу. Кроме того, пользователи стали реже «подсаживать» своих друзей и знакомых на Instagram. Потеря аудитории — это потеря денег. И возможно, этому шагу есть разумное объяснение.Meta (бывший Facebook), частью которой является Instagram, несет убытки из-за снижения интереса к метавселенной и обвала акций. Компания пока не объясняет с чем связано изменение приложения и почему пользователи не были предупреждены об этом. Вполне возможно, что Instagram таким образом сможет увеличить внимание к своей платформе, а в дальнейшем и к метавселенным.