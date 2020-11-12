





Принадлежащей Facebook сервис Instagram провёл редизайн главной страницы приложения. Появились две новые вкладки, а кнопки для перехода в различные разделы сменили своё местоположение.Кнопка для добавления нового контента переехала вверх, а в нижней части появились две новые кнопки — Reels и Shop. Раздел Reels представляет собой аналог TikTok с короткими видеороликами. Несколько месяцев назад этот раздел был запущен в тестовом режиме в нескольких странах, а недавно началось его международное развёртывание.В разделе Shops представлены персональные рекомендации и подборки различных товаров, которые могут быть интересны пользователю. Непосредственно там можно выйти на контакт с брендами и магазинами, чтобы обсудить эти товары и совершить покупку.В остальном Instagram не изменился. Интерфейс страниц с контентом остался прежним, новых эффектов для фотографий и видео не добавлено.Обновление распространяется постепенно и уже доступно части пользователей Instagram. В ближайшие дни его можно будет скачать из App Store и Play Маркета.