#Instagram is working on the ability to create posts from the desktop website 👀 pic.twitter.com/pATuOHiTGE — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 14, 2021







Instagram представляет собой социальную сеть, ориентированную на смартфоны, у которой отсутствует полноценная версия для планшетов. Однако, в ближайшее время это может измениться.Разработчик Алессандро Палуцци обнаружил в коде Instagram упоминание функции, позволяющей пользователям загружать фотографии и видеоролики прямо со своего компьютера с помощью перетаскивания файлов в браузер.Демонстрацию процесса, который, судя по всему, проходит стадию тестирования, разработчик опубликовал в своем твиттере. Новая функция позволяет кадрировать и регулировать длительность контента, а также применять фильтры и сопровождать всё это комментарием.Пока неясно, когда нововведение будет запущено, а также нет упоминаний у возможности публикаций историй с ПК. Учитывая, что Instagram в первую очередь ориентирован на смартфоны, новая функция может быть и вовсе отменена. Напомним, разработчики до сих пор не представили оптимизированную версию приложения для iPad. Владельцы планшетов смогут воспользоваться веб-версией после её запуска. Таким образом Instagram «убьет сразу двух зайцев».