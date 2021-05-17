Instagram

Instagram представляет собой социальную сеть, ориентированную на смартфоны, у которой отсутствует полноценная версия для планшетов. Однако, в ближайшее время это может измениться.

Разработчик Алессандро Палуцци обнаружил в коде Instagram упоминание функции, позволяющей пользователям загружать фотографии и видеоролики прямо со своего компьютера с помощью перетаскивания файлов в браузер.

Демонстрацию процесса, который, судя по всему, проходит стадию тестирования, разработчик опубликовал в своем твиттере. Новая функция позволяет кадрировать и регулировать длительность контента, а также применять фильтры и сопровождать всё это комментарием.

Пока неясно, когда нововведение будет запущено, а также нет упоминаний у возможности публикаций историй с ПК. Учитывая, что Instagram в первую очередь ориентирован на смартфоны, новая функция может быть и вовсе отменена. Напомним, разработчики до сих пор не представили оптимизированную версию приложения для iPad. Владельцы планшетов смогут воспользоваться веб-версией после её запуска. Таким образом Instagram «убьет сразу двух зайцев».


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Источник:

Macrumors Macrumors

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