





Instagram объявил о запуске «рекомендуемых постов» в новостной ленте. Эти публикации из учетных записей, на которых вы не подписаны, появятся после того, как вы дойдете до конца своей ленты. Таким образом пользователи получат возможность бесконечно просматривать ленту с предложениями на основе их предпочтений и аккаунтов, на которые они подписаны.В течение последних двух лет Instagram показывал пользователям сообщение о том, что они «посмотрели все новости» за последние два дня. Теперь с помощью рекомендуемых публикаций можно будет продолжить прокрутку ленты после этого маркера для получения дополнительного контента.Предлагаемые публикации будут отличаться от тех, которые отображаются в разделе Explore (значок с лупой). Они будут связаны с контентом, на который пользователи уже подписаны в то время как Explore нацелен на то, чтобы знакомить с чем-то новым. Например, если вы подписаны на различные аккаунты, посвященные космосу, то в предлагаемых публикациях вам покажут фотографии и видео на эту тематику, тогда как в разделе Explore могут попадаться посты, связанные с физикой и другими смежными темами.Также сообщается, что в предлагаемых публикациях не обойдется без рекламы. Вероятно, такое решение компания позаимствовала у TikTok с его бесконечной лентой роликов.