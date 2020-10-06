Instagram

Сервису Instagram исполнилось десять лет. В честь этого события в приложение было добавлено кое-что эксклюзивное.

Instagram позволил заменить стандартную иконку приложения на другую по выбору, в том числе классическую — в виде полароида. Иконка, которую Instagram использует сейчас, вызвала споры несколько лет назад, равно как и интерфейс, который тогда показался многим слишком минималистичным.

Помимо классической иконки, доступно ещё около двух десятков разных вариантов, в том числе радужный и в цветах сумерек, рассвета и северного сияния.


Для замены иконки нужно обновить Instagram до самой свежей версии, зайти настройки и потянуть экран вниз. Появятся эмодзи, фейерверк, а затем различные варианты иконок. Если иконка не поменялась, нужно перезагрузить смартфон. 

Иконка меняется не навсегда, спустя месяц ей вернётся прежнее оформление. Впрочем, если не обновлять приложение, то и иконка не изменится.

Выбор иконок — не единственный сюрприз. В честь десятилетия Instagram позволил посмотреть архив сторисов за три года и карту с местами, где они были записаны.


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Источник:

The Verge The Verge

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