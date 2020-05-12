



На этой неделе Facebook убрал Instagram Lite из магазинов приложений. Как выяснилось, это связано с его предстоящим перезапуском.



Приложение Instagram Lite было выпущено в июне 2018 года. Как и у других подобных проектов, его предназначение — в обеспечении доступа к сервису на слабых смартфонах с медленным и ограниченным интернетом. На момент запуска размер этого приложения на Android составлял 573 килобайта — в 55 раз меньше, чем у обычной версии приложения.



С помощью Instagram Lite можно было делать фотографии, обрабатывать их фильтрами и выкладывать в свою ленту или истории, а также просматривать чужой контент. Возможности делиться видео и общаться в директе в нём не было. Это приложение стало довольно популярно в некоторых странах. Например, в Мексике его установили 4,4 миллиона раз — 62% от общего числа установок Instagram. На Филиппинах в Кении и Перу доля установок составляла 14, 12,5 и 12% соответственно. В этих странах оно постоянно удерживалось в топе социальных приложений.







Instagram Lite — лишь одно из облегченных приложений, выпущенных Facebook. В 2015 году вышло приложение Facebook Lite, а в апреле 2018 — Messenger Lite. Лайтовые варианты приложений есть и у других сервисов, например, Twitter, Tinder, Spotify и Uber.



По словам Facebook, приложение Instagram Lite не стало популярно на некоторых рынках, на которые оно было нацелено, в том числе в Индии, Бразилии и Индонезии. В будущем это может измениться. Facebook планирует учесть опыт прежней версии Instagram Lite при перезапуске. Очевидно, в обновлённое приложение будут добавлены новые возможности, но в настоящий момент неизвестно, какие именно. До перевыпуска облегченной версии приложения жители стран со слабым интернетом могут пользоваться мобильным сайтом instagram.com — он предлагает такие же возможности.







