Instagram


Instagram начал тестировать три новых режима отображения ленты, среди которых есть хронологическая. Об этом сообщает зарубежный ресурс Phone Arena со ссылкой на XDA Developers.

Лента новых постов в Instagram изначально работала в хронологическом режиме — сообщения и фотографии появлялись на экране от старых к более новым. Так продолжалось до 2016 года, после чего соцсеть презентовала новый тип организации контента — посты стали сортироваться в пользовательской ленте на основании нейросетевых самообучающихся персональных рекомендаций. Новая сортировка подключилась всем пользователям по умолчанию, и многие остались недовольны этим.



Чуть более месяца назад Instagram анонсировал возвращение хронологической ленты, но не сообщил тогда никаких подробностей. Теперь же разработчики из XDA Developers обнаружили в новой версии Instagram сразу три новых режима сортировки контента в ленте: «Дом», «Избранное» и «Подписки».
  • «Домашний» режим подразумевает просмотр ленты как раньше, на основании сортировки рекомендательного алгоритма, который постоянно обучается; эта лента будет содержать преимущественно контент от незнакомых людей и блогеров — больше, чем сейчас;
  • «Избранное» покажет вам только посты от тех аккаунтов, которые вы отметили «звездочкой» — этот режим позволит вам отсечь неизвестных людей в ленте и просматривать только то, что вам потенциально хочется;
  • «Подписки» — название говорит само за себя, этот режим отобразит контент от тех людей, на которых вы подписались, причем расположит его в хронологическом порядке.
Новые режимы начали появляться у некоторых пользователей, но большинству они всё еще недоступны; скорее всего, Meta пока тестирует это нововведение и собирает статистику. Есть вероятность, что до полноценного запуска они будут переработаны или даже частично урезаны.

Ранее мы рассказали, как Meta заблокировала пользователя с ником @metaverse после того, как переименовалась из FACEBOOK.



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Источник:

Phone Arena Phone Arena

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