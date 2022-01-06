Instagram начал тестировать три новых режима отображения ленты, среди которых есть хронологическая. Об этом сообщает зарубежный ресурс Phone Arena со ссылкой на XDA Developers.
Лента новых постов в Instagram изначально работала в хронологическом режиме — сообщения и фотографии появлялись на экране от старых к более новым. Так продолжалось до 2016 года, после чего соцсеть презентовала новый тип организации контента — посты стали сортироваться в пользовательской ленте на основании нейросетевых самообучающихся персональных рекомендаций. Новая сортировка подключилась всем пользователям по умолчанию, и многие остались недовольны этим.
Testing Feed Changes 👀— Adam Mosseri (@mosseri) January 5, 2022
We’re starting to test the ability to switch between three different views on your home screen (two of which would give you the option to see posts in chronological order):
- Home
- Favorites
- Following
We hope to launch these soon. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/9zvB85aPSp
Чуть более месяца назад Instagram анонсировал возвращение хронологической ленты, но не сообщил тогда никаких подробностей. Теперь же разработчики из XDA Developers обнаружили в новой версии Instagram сразу три новых режима сортировки контента в ленте: «Дом», «Избранное» и «Подписки».
- «Домашний» режим подразумевает просмотр ленты как раньше, на основании сортировки рекомендательного алгоритма, который постоянно обучается; эта лента будет содержать преимущественно контент от незнакомых людей и блогеров — больше, чем сейчас;
- «Избранное» покажет вам только посты от тех аккаунтов, которые вы отметили «звездочкой» — этот режим позволит вам отсечь неизвестных людей в ленте и просматривать только то, что вам потенциально хочется;
- «Подписки» — название говорит само за себя, этот режим отобразит контент от тех людей, на которых вы подписались, причем расположит его в хронологическом порядке.
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Источник:
«Instagram прислушался к своим пользователям и возвращает долгожданную настройку»