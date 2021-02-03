





Instagram внедряет новую функцию, получившую название «Недавно удаленные». Она позволяет пользователям вернуть свои фото или видео, например, в случае, когда злоумышленник получил доступ к учетной записи и удалил весь контент. Новая возможность работает аналогично функции «Корзина» в сервисе Google Фото или в стандартной галерее смартфонов Samsung c оболочкой One UI.Фото и видео после удаления из аккаунта Instagram будут перемещены в новую папку «Недавно удаленные». Истории хранятся в этой папке до 24 часов, а всё остальное будет автоматически удаляться через 30 дней. В течение этого периода вы сможете получить доступ к своему удаленному контенту, для этого нужно перейти в «Настройки» > «Учетная запись» > «Недавно удаленные».Перед окончательным удалением или возвратом фото и видео из раздела «Недавно удаленных» пользователям нужно будет подтвердить свою личность с помощью СМС или электронной почты. По словам Instagram, новая функция гарантирует, что хакеры не смогут навсегда удалить контент из учетной записи.