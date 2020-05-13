Instagram

В целях борьбы с онлайн-хулиганством Instagram вводит новые функции, позволяющие сократить количество негативного контента внутри соцсети. Они будут направлены на управление комментариями и возможностью упоминания.

Instagram

На платформе появится возможность управлять группами комментариев под одно публикацией. Таким образом пользователи смогут массово удалять и блокировать нежелательные аккаунты. Помимо этого, Instagram разрешит закреплять комментарии других людей. Закрепленное сообщение будет отображаться поверх других.

Instagram

Также в социальной сети будут расширены настройки упоминаний. Пользователи смогут выбирать учетные записи, которые смогут отмечать их. Предусматриваются следующие опции упоминаний: никому, только аккаунтам, на которые подписан пользователь и для всех с возможностью регулировать в частности каждое упоминание.



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