



В Instagram появятся «комнаты». Это прямые эфиры, в котором участвуют до четырех человек.

В приложении уже есть прямой эфир. Пока в нем могут участвовать до двух человек. Теперь же соцсеть станет аналогом Clubhouse — группа спикеров сможет общаться друг с другом и транслировать процесс аудитории, только в видеоформате.

Точная дата появления функции неизвестна, разработчики обещают добавить ее в ближайшее время. Компания заметила популярность прямых эфиров во время пандемии. С их помощью люди проводят тренировки, концерты, вебинары и прочие мероприятия дистанционно.

Параллельно с развитием нового формата Instagram думает как блогеры смогут его монетизировать. Зрители в качестве пожертвований могут покупать «значки» (система донатов в соцсети), также авторы могут продавать собственные продукты с помощью встроенной функции.

Корпорация Facebook видит перспективу в прямых эфирах. Напомним, ей принадлежит Instagram. В прошлом году они появились в Messenger — приложении для переписки, не наблюдения за жизнью блогеров.





