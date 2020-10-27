





Instagram фокусируется на улучшении качества прямы трансляции. Сегодня разработчики объявили о нескольких небольших, но важных изменениях. Соцсеть отменяет ограничения в 60 минут на трансляции, теперь стримы можно вести до четырех часов. Это нововведение будет доступно для всех пользователей при условии отсутствия нарушений на платформе.Также можно будет просматривать свои прямые трансляции в личном архиве, где они будут храниться в течение 30 дней. Записи стримов можно будет загрузить, чтобы опубликовать в другом месте. Помимо этого, в IGTV появится раздел «Прямой эфир» для поиска контента в этом формате.В Instagram явно инвестируют в прямые трансляции, поскольку этот формат стал очень популярным во время пандемии. Компания также надеется, что нововведения помогут удерживать людей в приложении дольше.