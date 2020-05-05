



С недавних пор Instragram начал скрывать фотографии и видео, помеченные хэштегом #море. На это обратил внимание twitter-аккаунт «Коммерсантъ FM».



При попытке найти что-нибудь по этому хэштегу появляется заглушка с предупреждением: «Публикации со словами или тегами, которые вы ищете, зачастую поддерживают поведение, которое может привести к причинению вреда или даже смерти. Если вы столкнулись с какими-то трудностями, мы всегда готовы помочь вам».







Если нажать «Показать публикации», снимки и видео с хэштегом #море всё же появятся в ленте. Instragram их не удаляет и скрывает не очень тщательно, а лишь ограничивает их просмотр.



С чем это связано, достоверно неизвестно. Можно предположить, что тем самым Instragram пытается помешать просмотру красивых видов моря, которые могут вызвать желание уехать на курорт. В условиях распространения пандемии коронавируса это чревато опасностью заражения.



Примечательно, что ограничений по хэштегу #sea нет. Точно так же Instragram не ограничивает контент, помеченный тегами #пляж, #прогулка и #улица — его можно просматривать без устрашающих предупреждений.







