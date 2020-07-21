





Instagram сегодня рассказал о новой функции для сбора средств. Компания заявила о запуске небольшого тестирования этой возможности, которая позволит пользователям напрямую запускать фандрайзинговые кампании прямо со страницы своего профиля. Тест будет проводиться в США, Великобритании и Ирландии сначала на Android, а затем на iOS.Пользователи смогут выбрать причину сбора средств или поддержать уже существующую. По словам Instagram, все пользователи, которые примут участие в тестировании будут сначала проверены, чтобы удостовериться, что они соответствуют существующим руководствам и правилам.Эти правила включают в себя список поддерживаемых категорий сбора средств и подробности, в каких случаях сбор средств не будет утвержден. Те же самые правила также применяются к сбору средств на Facebook.Чтобы начать использовать «личный сборщик денег», пользователям, получившим доступ к новой функции, нужно будет нажать «Редактировать профиль», а затем выбрать опцию «Собрать средства». После этого платформа предложит загрузить фотографию и выбрать цель, а также заполнить дополнительные сведения. После одобрения вы сможете собирать деньги в течение 30 дней с возможностью продлить кампанию еще на 30 дней.Собранные средства будут доступны в платежном сервисе Facebook Pay. Instagram обещает в ближайшие месяцы дальше развивать функцию сбора средств, чтобы дать пользователям возможность обмениваться информацией о запущенных кампаниях в своих историях и других публикациях.