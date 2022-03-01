Сегодня утром пользователи сразу трех платформ столкнулись с проблемами с доступом. Если верить информации сайта Downdetector, не работают Instagram, TikTok и Facebook.

соцсети

На момент публикации о сбоях в Instagram сообщают более 1990 отчетов, у TikTok более 200 репортов и более 130 жалоб на работу Facebook.
  • TikTok
  • Instagram
  • Facebook
Трудности в работе Instagram могут быть связаны с частичной блокировкой Facebook на территории России.


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