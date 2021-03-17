Instagram анонсировал изменения на платформе, призванные защитить несовершеннолетних пользователей от домогательств со стороны взрослых. Об этом говорится на официальном сайте соцсети.
На данный момент при регистрации аккаунта в Instagram пользователь должен подтвердить, что ему уже исполнилось 13 лет. Представители компании признают, что некоторые молодые люди могут обманывать, указывая свой возраст, поэтому сейчас Instagram разрабатывает технологии на основе искусственного интеллекта, которые смогут определять примерный возраст пользователя по его поведению в соцсети. Кроме того, теперь, когда взрослый человек захочет отправить личное сообщение подростку, который на него не подписан, он увидит предупреждение о том, что адресат может быть несовершеннолетним — этот вывод система сделает как раз на основании анализа данных с помощью ИИ.
Instagram позаботится и о подростках, которые находятся в возрастной группе с 13 до 18 лет. Например, если нейросети «заметят», что взрослый пользователь слишком часто отправляет подросткам сообщения и заявки в друзья, подростки увидят предупреждение об этом — ребенку сообщат, что этот взрослый ведет себя подозрительно и предложат отклонить запрос или вовсе заблокировать отправителя. Такие оповещения вводятся постепенно и начнут появляться уже в текущем месяце в некоторых странах.
И наконец, соцсеть начнет препятствовать взрослым пользователям отслеживать несовершеннолетних — в частности, на основании анализа поведения взрослого ему может быть запрещено просматривать учетные записи незнакомых подростков, видеть посты и фотографии детей в ленте, а их комментарии под общедоступными записями могут быть скрыты для несовершеннолетних. Самим же подросткам Instagram будет регулярно рекомендовать перевести свою учетную запись в статус приватной, чтобы незнакомые пользователи не могли получить к ней доступ.
Все перечисленные изменения уже начинают вводиться, и постепенно, в ближайшие недели, появятся у участников площадки во всём мире. Ранее соцсеть уже предприняла меры, чтобы выявлять и искоренять оскорбления и хейт в личных сообщениях. Instagram заверяет, что, наряду с переходом к сквозному шифрованию данных, это очередной шаг к конфиденциальности и безопасности пользователей.
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