



Роскомнадзор обратился к компании Facebook, владеющей сервисом Instagram, с требованием разблокировать видео, на котором муниципальный депутат Анапы Амазасб Эйриян поёт российский гимн.



Речь идёт о ролике, в котором Эйриян подпевает играющему по радио гимну России. Он выложил это в сторис, однако видео было заблокировано на нарушение авторских прав.



Instagram указал, что авторские права на музыку принадлежат создателям немецкого сериала Alles was zählt. Эйриян пытался направить жалобу модераторам Instagram, но не разобрался, как это сделать, и обратился в Роскомнадзор.





«Роскомнадзор направил требование в адрес руководства компании Facebook Inc. снять все ограничения с материалов, содержащих гимн России, наложенные Instagram под мнимым предлогом нарушения авторских прав», — отмечается в заявлении ведомства.

Роскомнадзор также указал, что гимн и другие государственные символы не являются объектом авторских прав, а блокировка таких материалов недопустима.В конце января записи российского гимна блокировал YouTube. Формулировка была та же — нарушение авторских прав, но тогда правообладателем была указана американская компания Broadcast Music, Inc. Роскомнадзор опубликовал на своём сайте пресс-релиз, в котором рассказал о требовании снять ограничения с материалов, содержащих гимн России, наложенные видеохостингом YouTube под предлогом нарушения авторских прав.





