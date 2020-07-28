Представители Instagram сделали щедрые предложения нескольким популярным блогерам из TikTok. В обмен на вознаграждение им нужно будет отказаться от китайской социальной сети в пользу сервиса Reels. Об этом рассказало издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники близкие к ситуации.
Полноценный запуск Reels планируется в августе 2020 года в США и еще нескольких странах. Некоторым блогерам с миллионной аудиторией платформа готова заплатить сотни тысяч долларов. Instagram ведет переговоры с контентмейкерами из разных стран, где проходит тестирование Reels.
Таким образом можно сделать вывод, что Facebook намерена конкурировать с TikTok. Ранее китайская соцсеть анонсировала создание фонда в размере 200 миллионов долларов для поддержки создателей контента из США.
Reels — аналог TikTok, с его помощью пользователи смогут создавать 15-секундные видеоролики, накладывая на них музыку или другие звуки. Редактировать записи можно с помощью встроенных инструментов.
Администрация Трампа рассматривает блокировку TikTok в США по причинам, связанным с национальной безопасностью. В случае если такое решение будет принято, то на фоне этого резко взлетит популярность Reels, который пользователи начнут использовать в качестве замещения заблокированному сервису.
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