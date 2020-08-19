





Instagram добавляет в приложение QR-коды. Теперь пользователи могут создавать их и сканировать с помощью камеры для быстрого перехода в профили. Впервые эту функции запустили в Японии в прошлом году. Идея заключается в том, что компании могут распечатать свой QR-код и разместить его на видном месте. Таким образом люди смогут увидеть часы работы магазинов, приобретать товары или просто подписываться на профили.Чтобы сгенерировать QR-код, перейдите в меню своего профиля и нажмите «QR-код». Там вы сможете настроить изображение и поделиться им. Instagram ранее развернул аналогичную систему под названием Nametags. Она представляла собой специальные метки для внутреннего использования, которые можно было отсканировать только камерой Instagram. Теперь эту функцию заменят QR-коды.Многие приложения используют собственную систему на основе QR-меток, включая Twitter, Facebook, Snapchat и Spotify. Универсальные QR-коды упрощают использование таких меток, позволяя сканировать их с помощью различных приложений, включая стандартные камеры с поддержкой функции.