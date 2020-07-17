«Сообщество в тестируемых странах продемонстрировало большую креативность в плане создания короткометражного видео, и мы узнали от контентмейкеров и людей со всего мира, что они хотят, чтобы сервис поскорее запустился», — добавил представитель.







Instagram подтвердил, что готовится к запуску своего конкурента TikTok под названием Reels в США. Компания планирует представить новую платформу для видео, которая специально разрабатывалась для коротких креативных роликов. Приложение выпустят в начале августа.Представитель Facebook подтвердил запуск в США и на международном уровне, заявив: «Мы рады представить Reels во многих странах, включая США, в начале августа». К сожалению конкретных сроков запуска он не назвал.Reels разрабатывался, что напрямую бросить вызов растущему доминированию TikTok. Приложение сервиса позволяет пользователям создавать и публиковать короткие 15-секундные видеоролики с музыкальным или другим аудиосопровождением. Так же как и TikTok, Reels предлагает набор инструментов для редактирования, например, таймер обратного отсчета и функции по настройки скорости воспроизведения.Судя по всему, стремительный запуск Reels происходит на фоне запрета TikTok и еще 58 китайских приложений в Индии. Администрация Трампа недавно заявила, что рассматривает блокировку TikTok в США по причинам, связанным с национальной безопасностью. Из-за массовых запретов китайской платформы у Reels есть шанс собрать десятки миллионов пользователей.