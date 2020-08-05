В соцсети Instagram появился новый раздел Reels. Это почти полный клон сервисы TikTok, пользователи которого выкладывают короткие видео с различными визуальными и звуковыми эффектами.
Как и TikTok, Reels позволяет делиться 15-секундными видео с музыкой, фильтрами и спецэффектами (например, реверс или замедление). Ролики можно записывать как с одного дубля, так и компоновкой за несколько заходов. Также можно загрузить и смонтировать уже существующие видео, хранящиеся в галерее смартфона. Делиться такими видео можно как с друзьями (если аккаунт закрыт), так и со всеми пользователями Instagram; в первом случае ролики попадают в сториз и ленту контента, а во втором — в раздел «Найти».
Запуск раздела Reels в Instagram совпал с угрозой блокировки TikTok в США. В конце прошлой недели Дональд Трамп объявил о готовности незамедлительно заблокировать TikTok на территории страны из-за опасения того, что конфиденциальные данные американцев могут передаваться властям Китая (владелец TikTok — ByteDance, китайская компания). Одновременно с этим стало известно, что Microsoft ведёт с ByteDance переговоры о покупке бизнеса TikTok в США и других англоязычных странах.
Instagram не стал выделять Reels в отдельное приложение. Вместо этого новый формат предполагается продвигать среди существующих пользователей соцсети (точно так же, как заимствованные у Snapchat сториз несколько лет назад).
Instagram не собирается платить создателям контента для Reels. TikTok, в свою очередь, запустил в США фонд и выделил 200 миллионов долларов на выплаты топовым блогерам (с перспективой увеличения вложения в это направление до одного миллиарда долларов).
Reels запустится в первую очередь в США, Великобритании, Австралии и Японии, а затем ещё в пяти десятках стран. Будет ли он доступен в России, пока неизвестно.
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