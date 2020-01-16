Installer 5

Джейлбрейк-движение не собирается угасать и сдаваться, несмотря на старания Apple. Напротив, оно активно развивается.

Долгое время чуть ли не единственным магазином с твиками и приложениями для взломанных iPhone и iPad был Cydia, но параллельно с ним появлялись новые проекты, которые составляли ему здоровую конкуренцию. Один из таких альтернативных проектов — Installer 5, который недавно был обновлён и вышел из статуса бета-версии.

Installer 5

Installer 5 поддерживает работу с iOS 10 и более новыми версиями операционной системы вплоть до iOS 13.x.

Возможности Installer 5:
  • Список всех купленных и установленных твиков и приложений
  • Деление по категориям
  • Поддержка разных языков
  • Бэкап и восстановление настроек джейлбрейка
  • Биометрическая защита задач
  • Поддержка тёмного режима в iOS 13
  • Очистка кэша иконок и скриншотов
  • Откат к предыдущим версиям приложений
  • Поиск твиков
  • Просмотр всех твиков от любого разработчика независимо от репозитория
  • Быстрая установка пакетов
  • Быстрое обновление источников твиков
  • Сокрытие обновлений
  • Уведомление о возможных проблемах совместимости
  • Игнорирование обновлений
  • История поиска
  • Тренды поиска
  • Рейтинг приложений
  • Вишлист твиков
  • Сортировка твиков по репозиториям
  • Просмотр даты последнего обновления репозиториев
  • Поддержка API магазина Sileo для покупки твиков



Installer 5 можно установить на смартфон или планшет совместно с Cydia, эти магазины не конфликтуют друг с другом и не вызывают проблем на устройстве. Чего нельзя сказать о Sileo — вместе с этим магазином Installer 5 не установится и не будет работать.

Чтобы установить Installer 5, нужно добавить репозиторий https://apptapp.me/repo в магазин твиков, которым вы пользуетесь сейчас, и произвести установку доступного там пакета. Рекомендуется создать аккаунт AppTapp, но Installer 5 можно использовать и без него.


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