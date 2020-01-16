Джейлбрейк-движение не собирается угасать и сдаваться, несмотря на старания Apple. Напротив, оно активно развивается.
Долгое время чуть ли не единственным магазином с твиками и приложениями для взломанных iPhone и iPad был Cydia, но параллельно с ним появлялись новые проекты, которые составляли ему здоровую конкуренцию. Один из таких альтернативных проектов — Installer 5, который недавно был обновлён и вышел из статуса бета-версии.
Installer 5 поддерживает работу с iOS 10 и более новыми версиями операционной системы вплоть до iOS 13.x.
Возможности Installer 5:
- Список всех купленных и установленных твиков и приложений
- Деление по категориям
- Поддержка разных языков
- Бэкап и восстановление настроек джейлбрейка
- Биометрическая защита задач
- Поддержка тёмного режима в iOS 13
- Очистка кэша иконок и скриншотов
- Откат к предыдущим версиям приложений
- Поиск твиков
- Просмотр всех твиков от любого разработчика независимо от репозитория
- Быстрая установка пакетов
- Быстрое обновление источников твиков
- Сокрытие обновлений
- Уведомление о возможных проблемах совместимости
- Игнорирование обновлений
- История поиска
- Тренды поиска
- Рейтинг приложений
- Вишлист твиков
- Сортировка твиков по репозиториям
- Просмотр даты последнего обновления репозиториев
- Поддержка API магазина Sileo для покупки твиков
Installer 5 можно установить на смартфон или планшет совместно с Cydia, эти магазины не конфликтуют друг с другом и не вызывают проблем на устройстве. Чего нельзя сказать о Sileo — вместе с этим магазином Installer 5 не установится и не будет работать.
Чтобы установить Installer 5, нужно добавить репозиторий https://apptapp.me/repo в магазин твиков, которым вы пользуетесь сейчас, и произвести установку доступного там пакета. Рекомендуется создать аккаунт AppTapp, но Installer 5 можно использовать и без него.
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