Intel объявила, что ведет переговоры с автомобильными брендами о производстве полупроводниковых чипов для них. Об этом сообщил агентству Reuters генеральный директор компании Пэт Гелсинджер.Технологический гигант рассчитывает начать производство чипов для авто в течение шести-девяти месяцев. Компания выделит $20 млрд на развитие двух новых заводов в штате Аризона, США.Сейчас Intel производит микросхемы для компьютеров и телефонов. В марте она заявила, что откроет фабрики по производству микросхем для других направлений. Эти новости идеально друг на друга накладываются. Высока вероятность, что на этих фабриках будут создаваться чипы для авто.Автомобильная промышленность испытывает нехватку микросхем. В результате производство автомобилей сократили Ford, General Motors, Toyota и другие популярные концерны. Ранее в Белом доме встретились руководители компаний Intel, Dell, Samsung, Ford, HP, AT&T, Alphabet, General Motors и других компаний для обсуждения этой проблемы.В феврале президент США Джо Байден подписал распоряжение об укреплении цепочки поставок полупроводниковых микросхем. Они должны быть безопасны и надежны. Полупроводниковые чипы нужны для работы массы устройств, от автомобилей до смартфонов и медицинских устройств.