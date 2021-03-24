





На мероприятии Intel Unleashed: Engineering the Future новый гендиректор Intel, Пэт Гелсингер, пролил свет на будущие процессоры компании. В частности, по его словам, Intel удалось решить проблемы с освоением 7-нанометрового техпроцесса, и первые процессоры на нем, Meteor Lake (14-ое поколение), должны появиться уже в 2023 году.При этом глава компании подчеркивает, что такие процессоры будут производиться на собственных фабриках Intel, а не закупаться у сторонних производителей полупроводниковых кристаллов. Компании удалось решить проблему с литографическими масками в жестком ультрафиолете (EUV), и они будут переданы на заводы для создания инженерных образцов процессоров уже во втором квартале этого года.Что интересно, процессоры Meteor Lake, как и AMD Ryzen, получат многочиповую модульную структуру, и объединяться вместе кристаллы будут при помощи вертикальной 3D-компоновки Foveros. По словам Гелсингера, это позволит легко масштабировать процессоры, создавая по одной технологии как простые SoC для ультрабуков, так и топовые CPU для рабочих станций.