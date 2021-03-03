





Очередное судебное разбирательство закончилось победой патентного тролля: компания Intel признана виновной в нарушении сразу двух патентов, один из которых отвечает за «управление тактовой частотой», а второй за «выбор минимального рабочего напряжения памяти». Теперь компания должна выплатить 1.5 млрд и 675 млн долларов соответственно патентному троллю VLSI Technology LLC.Разумеется, Intel с таким решением не согласна. По словам юристов компании, VLSI купила эти патенты у компании NXP Semiconductors и ни разу ими не воспользовалась. Более того, представители Intel сообщают, что VLSI Technology вообще ничего не производит, и единственный источник дохода компании — это судебные тяжбы.Также нужно добавить, что разбирательства между Intel и VLSI на этом не закончены, так как последняя подала в суд на производителя процессоров сразу в нескольких штатах. Более того, Intel планирует апеллировать текущее решение суда, так что противостояние между двумя компаниями может затянуться на несколько лет.