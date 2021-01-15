





В уже далеком 2015 году компания Intel представила 6-ое поколение своих процессоров Core на новой тогда 14-нанометровой архитектуре Skylake. И с тех пор, уже больше 5 лет, процессоры компании практически не развиваются технологически: да, за прошедшие четыре поколения выросло число ядер и их частота, но ни архитектура, ни техпроцесс не менялись, что повлекло за собой серьезные проблемы с энергопотреблением у формально новых CPU. Более того, компания AMD, которая зря время не теряла, сумела не только догнать, но и обогнать Intel со своими процессорами Ryzen.В итоге сейчас ситуация на рынке десктопных CPU у Intel достаточно печальная: в Европе 4 из 5 продающихся процессоров принадлежат AMD. Эта компания уже пару лет держит лидерство в сегменте высокопроизводительных CPU со своими 12- и 16-ядерными решениями, а выход несколько месяцев назад новых Ryzen 5000 позволил AMD завоевать пьедестал и в сегменте лучших игровых решений. В итоге Intel приходится примерять на себя политику конкурента и продавать свои более худшие процессоры по более низкой цене — и, например, в России это работает.Но, разумеется, даже до маркетологов Intel дошло, что «доить» дальше архитектуру Skylake нельзя — если, конечно, компания не будет комплектовать свои новые CPU на ней жидким азотом для охлаждения. Поэтому на CES 2021 был показан топовый Core i9 11-ого поколения (они же Rocket Lake-S) на новой архитектуре Cypress Cove и озвучены все основные фишки новых CPU. Смогла ли Intel победить AMD? Давайте разбираться.Последние 5 лет компания Intel постоянно наращивала число ядер в своих CPU, пытаясь угнаться за AMD: так, если тот же i7-7700K имел 4 ядра, то i7-8700K — уже 6, а топ предыдущего поколения, Core i9-10900K, целых 10. Казалось бы, логично предположить, что новый флагман, Core i9-11900K, будет иметь 12 ядер. Но нет, мы видим откат назад: ядер у новинки всего 8. Почему же так произошло?Все просто: новая архитектура, Cypress Cove — это адаптация под десктопы мобильной архитектуры Sunny Cove, которая использовалась в ноутбучных процессорах 10-ого поколения (они же Ice Lake), например, в том же Core i7-1065G7. Эти процессоры были 10-нанометровыми, однако Intel, дабы десктопные новинки имели высокие частоты (с чем у 10-нанометровой Sunny Cove были проблемы), выпустила Rocket Lake по старым 14-нанометровым «рельсам».Поэтому и не удивительно, что новинки оказались горячее, чем должны быть, из-за чего, дабы тепловыделение не уходило за пару сотен ватт, компания решила ограничить число ядер 8 штуками, разумеется оставив гиперпоточность, то есть два логических потока на одно ядро. Означает ли это, что Core i9-11900K будет медленнее своего 10-ядерного предшественника, Core i9-10900K? Не совсем.Все дело в том, что показатель числа исполняемых инструкций на такт (IPC) вырос на 19% по сравнению со старым Skylake. Иными словами, на одинаковых частотах одноядерная производительность у новинок будет на 19% выше, что мы и видим в первых тестах. Но, увы, этого мало, чтобы победить в многоядерных тестах, где Core i9-10900K берет числом ядер, так что здесь мы видим даже регресс, который явно не ожидался от новых CPU.С другой стороны, Intel делает вид, что 12- и 16-ядерных Ryzen «не существует», упирая на то, что по статистике игрового магазина Steam большая часть пользователей до сих пор использует 4- и 6-ядерные решения, доля 8-ядерных — около 10%, а вот 12-ядерные и 16-ядерные занимают меньше 1%. К тому же новые консоли имеют 8-ядерные APU, а игры, как мы знаем, частенько в первую очередь адаптируют именно для них.Короче говоря, Intel сообщает, что вновь вернула себе звания лучшего производителя игровых CPU, и что их 8-ядерный Core i9-11900K обходит в среднем на 5-7% конкурента в лице нового 12-ядерного Ryzen 9 5900X. Поэтому можно предположить, что прямой конкурент, 8-ядерный Ryzen 7 5800X, покажет себя в среднем на 10% хуже. Увы, цен на новинку пока нет, но можно предположить, что стоить сей Core i9 будет как и предшественники, около 450-500 долларов и сравнимо с Ryzen 7 5800X, цена которого — $449. Так что, видимо, для игр решения от Intel вновь будут лучшими.Но вот проблема в том, что игры — хоть и массовое, но не единственное применение домашних ПК, и хватает людей, которые на них и работают, в том числе и моделируют сложные процессы и рендерят 3D-графику. И в данном случае у Intel все плохо: такие задачи обычно хорошо параллелятся, поэтому Core i9-11900K слегка отстает от предшественника, который, в свою очередь, уже ощутимо слабее 12- и 16-ядерных монстров от AMD. Как итог, в общем и целом для рабочих задач (за исключением одного «но», о котором поговорим ниже), топовые Ryzen выглядят ощутимо предпочтительнее.Прирост производительности на герц почти на 20%, конечно, приятный бонус, но далеко не единственный. Спустя больше года после выхода Ryzen 3000 новые процессоры Intel также научились работать с PCIe 4.0. Напомню, что эта шина вдвое быстрее на линию, чем предыдущая PCIe 3.0, и доступных линий у новых процессоров все также 20, что позволяет подключить как видеокарту по x16, так и быстрый NVMe SSD по x4.Однако нужно понимать, что по сути это прогресс ради прогресса: да, увеличение пропускной способности вдвое кажется огромным шагом вперед, но на практике он банально не нужен. Посудите сами: даже топовые видеокарты при подключении по PCIe 2.0 x16 (которые в 4 раза медленнее 4.0 x16) теряют лишь считанные проценты производительности. Разница же между 3.0 и 4.0 в случае с GPU и вовсе около нуля. С SSD все слегка сложнее: да, более быстрая шина позволяет достичь больших скоростей последовательных чтения и записи. Однако на практике встречаются они чуть реже чем никогда, а при реальном использовании скорости лучших твердотельных накопителей с лихвой укладываются даже в рамки двух линий PCIe 3.0. Так что поддержка PCIe 4.0 — конечно, плюс, но так скажем на далекое будущее. И касается это, разумеется, в том числе и Ryzen.Также компания в кои-то веки обновила интегрированную в свои процессоры графику — теперь она имеет до 32 исполнительных блоков и новую архитектуру Intel Xe. В итоге она может быть до 50% быстрее старых UHD Graphics с 24 вычислительными блоками, а также имеет встроенный декодер AV1. В общем и целом, эта графика занимает по площади чуть ли не треть кристалла, и ее апгрейд в десктопных процессорах сложно назвать нужным — уж лучше бы на это место поставили пару лишних ядер.Все дело в том, что к быстрым Core i5 и выше частенько ставят дискретные видеокарты, и интегрированная графика практически никогда не используется. Собственно, поэтому Intel и выпускает более дешевые решения с индексом F на конце, в которых iGPU деактивирована. При этом увеличение ее производительности даже на 50% — это смешной показатель: с базовыми пользовательскими задачами и старые UHD Graphics справлялись на ура, без проблем выводя даже 4К видео. Но не более того: поиграть в современные игры можно было разве что в режиме слайд-шоу, и +50% выглядит здесь как увеличение FPS с 4 до 6 — прирост ест, а толку от него немного.Что касается поддержки ОЗУ, то, судя по снимкам кристаллов Rocket Lake, контроллер памяти не изменился — а, значит, ожидать лучшего разгонного потенциала не стоит. Впрочем, с этим и раньше проблем никогда не было, а сейчас новинки уже «из коробки» гарантированно работают с DDR4-3200 — отличный уровень, и дальнейшее увеличение частоты будет уже практически не заметно, чего не скажешь о стоимости таких модулей памяти.Ну и последнее нововведение, которое уже есть в серверных и мобильных процессорах компании — это поддержка инструкций AVX-512. И здесь можно только поддержать создателя Linux Линуса Торвальдса, который утверждает, что «лучше бы Intel решала реальные проблемы, а не транжирила транзисторный бюджет». Все дело в том, что даже сейчас поддержка первой версии AVX, которая вышла с десяток лет назад, нужна далеко не во всех программах, особенно пользовательских, и уж тем более не нужна в играх. ПО, которое способно использовать AVX2, еще меньше. С AVX-512 быстро решаются в основном лишь некоторые задачи машинного обучения — разумеется, именно этим все пользователи десктопов и занимаются (сарказм). А ведь все эти инструкции требуют реализации «в кремнии» и отнимают достаточное количество времени при разработке, так что уж лучше бы компания Intel действительно занялась более полезными вещами.Мы все привыкли, что сокеты у Intel живут ровно два поколения процессоров, причем есть полная обратная совместимость: так, на плату с сокетом LGA1151v2 и чипсетом H310, вышедшую во времена 8-ого поколения Core, после обновления BIOS без проблем встают процессоры 9-ого поколения. Собственно, от текущего сокета LGA1200 и плат на 400-ых чипсетах ожидали того же самого — а именно полной поддержки новых Core 11-ого поколения.Но на деле Intel отступила от своих правил, и, увы, в худшую сторону: так, младшие решения на чипсетах H410 и B460 поддержки новинок не получат. Причина вполне ожидаемая: по сути это уже трижды перемаркированные чипсеты H110 и B150, появившиеся еще во времена 6-ого поколения CPU Intel и базирующиеся на 22 нм техпроцессе. Очевидно, что с аналогичными Skylake-подобными CPU 10-ого поколения они работать могут, а вот с новыми решениями 11-ого поколения — уже нет.Так что только покупатели топовых плат на действительно новых чипсетах Z490, Q470 и H470 после обновления BIOS смогут прикоснуться к новинкам. Владельцы же более простых версий по сути оказываются кинутыми: они буквально получили ноутбуки по «апгрейдоспособности», когда к одной плате подходит только одно поколение CPU. Спасибо что хоть в старших версиях никаких ограничений не будут: они изначально выпускались с контроллерами, поддерживающими PCIe 4.0, так что новая версия шины в них заработает с новыми процессорами.Ну и разумеется были представлены новые 500-ые чипсеты с гарантированной поддержкой новинок. Однако, надо отдать Intel должное, это действительно не простое переименование. В них есть интересное нововведение: компания в кои-то веки обновила шину, который связывает процессор с чипсетом, и теперь он использует 8 линий DMI 3.0 против 4 раньше.Все дело в том, что через чипсет к процессору подключаются и диски по SATA, и звуковые карты, и временами целые слоты NVMe или PCIe. При этом 4 линии DMI по скорости сравнимы с 4 линиями PCIe 3.0, которые в теории может занять один быстрый SSD. Поэтому наращивание числа линий вдвое — несомненный плюс: да, далеко не все пользователи упирались и в старые 4 линии, но тем, кто любит использовать возможности дорогих плат на 100%, такой апгрейд точно придется по вкусу.Также можно отметить поддержку быстрых USB 3.2 Gen 2x2. Аббревиатура совершенно запутана, но на деле это означает поддержку скоростей до 20 Гбит/c — иными словами, можно подключать даже быстрые NVMe SSD по USB практически без ограничения по скорости. С учетом того, что даже предыдущая версия со скоростями до 10 Гбит/c редко кем использовалась по полной — это можно назвать очередным заделом на будущее.Ладно, первая ложка дегтя — это отсутствие поддержки новых CPU младшими чипсетами. А какая вторая? А она еще веселее: далеко не все процессоры 11-ого поколения будут использовать новую архитектуру и новые фишки. Так, достаточно ходовые Core i3, а также Pentium и Celeron, будут по сути переименованными и слегка разогнанными решениями 10-ого поколения, то есть работать они будут на старой архитектуре Skylake со всеми вытекающими последствиями. Так что брать тот же Core i3-11100 не будет никакого смысла — Core i3-10100 будет слабее буквально на пару процентов, а стоить при этом как предыдущее поколение будет ощутимо дешевле.В итоге новые процессоры Intel оставили двоякое впечатление. С одной стороны, наконец-то новая годная архитектура с хорошим приростом производительности, поддержка новой версии PCIe и новых инструкций, работа с более быстрой памятью и новая интегрированная графика. С другой стороны, явно видно, что компания распыляется не на то, что нужно (спасибо маркетологам, любящим «циферки побольше»), а также откровенно не успевает конкурировать с AMD.Посудите сами — если бы Intel выпустила 16-ядерный 10-нанометровый чип с «всего» PCIe 3.0 и вообще без интегрированной графики, все были бы счастливы и даже не вспоминали, что iGPU нет (ибо у тех же Ryzen ее тоже нет, и это мало кого смущает). Но вместо этого компания изо всех сил пытается выпустить свои CPU как можно быстрее, призывая на помощь маркетологов. Вот и получается, что выходит «всего» 8-ядерный 14-нанометровый чип, но зато с мало кому нужными PCIe 4.0, AVX-512 и iGPU. Да, он на несколько процентов быстрее предшественников и Ryzen 5000 в играх, что позволит ему занять часть рынка при условии адекватной цены, но существенный перевес топовых решений конкурента в рабочих задачах не просто никуда не делся, он только усилился.Стоит ли брать новинки? Ну, пока нет точной информации о цене и доступности, судить сложно — подробности будут в течение ближайшего месяца-двух. Но уже сейчас можно сказать, что это точно процессоры не для всех. Однозначно брать их стоит лишь в том случае, если вы много играете и сейчас у вас очень старая платформа без возможности разумного апгрейда. Так же уже понятно, что это процессоры не для работы — тут топовые Ryzen продолжают быть лучшими.И, что самое печально, даже в будущем в рабочих задачах ничего не изменится. Так, Intel немного рассказала про следующее, 12-ое поколение процессоров (Alder Lake). Слухи подтвердились: эти CPU будут иметь до 8 «больших» и 8 «маленьких» ядер и наконец-то перейдут на 10 нанометров. Сможет ли такой гибридный процессор нормально конкурировать с тем же AMD Ryzen 9 5950X с честными 16 «большими» ядрами? Да едва ли, более того — остается много вопросов о том, как софт будет реагировать на гибридные процессоры. Но такие CPU выйдут в лучшем случае в конце этого года, а пока что подождем полноценного релиза и выхода на рынок Rocket Lake-S.