Intel впервые откажется от традиции, которой придерживалась 13 лет

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Компания Intel отказывается от популярнейших линеек своих процессоров. Об этом пишет Digital Trends.



Согласно источнику, Intel официально отказывается от брендирования Core i3, i5, i7 и i9 в своих фирменных линейках процессоров. Первый SoC бренда Intel Core i3 появился в 2010 году — он носил название Clarkdale.



Слухи об отказе от брендирования ранее уже появлялись в сети. Официально Intel подтвердила их лишь сейчас. Первыми чипами с новым неймингом будут процессоры серии Meteor Lake. Скорее всего, будет использоваться название Core Ultra — чуть раньше в бенчмарках засветился SoC с названием Core Ultra 5 1003H.