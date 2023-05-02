Intel впервые откажется от традиции, которой придерживалась 13 лет

Олег

Intel

Фото: bobowest

Компания Intel отказывается от популярнейших линеек своих процессоров. Об этом пишет Digital Trends.

Согласно источнику, Intel официально отказывается от брендирования Core i3, i5, i7 и i9 в своих фирменных линейках процессоров. Первый SoC бренда Intel Core i3 появился в 2010 году — он носил название Clarkdale.

Слухи об отказе от брендирования ранее уже появлялись в сети. Официально Intel подтвердила их лишь сейчас. Первыми чипами с новым неймингом будут процессоры серии Meteor Lake. Скорее всего, будет использоваться название Core Ultra — чуть раньше в бенчмарках засветился SoC с названием Core Ultra 5 1003H. 

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Источник:
Digital Trends
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Комментарии

+21
Putin2
Скальпирование ядра будет идти на 6 атмосферах давления? Не уточняли эту инфу?
Сегодня в 11:42
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Вася Вотафаков
+5484
Вася Вотафаков
Нам надо больше нелепых названий что бы поработить Вселенную.
40 секунд назад
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