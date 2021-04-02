Официально продажи новых процессоров Intel, они же 11-ое поколение или Rocket Lake, стартовали 30 марта. Однако радость первых покупателей омрачилась недочетом компании: под интегрированную графику в этих CPU нет драйверов на Windows 10. А ведь это совершенно новая видеокарта на базе архитектуры Xe, и она отличается от старых HD Graphics, поэтому драйверы от них не подходят.
На официальном сайте Intel последний графический драйвер датируется 3 марта, и он поддерживает только решения 10-ого поколения (Comet Lake) и мобильные Tiger Lake 11-ого поколения, десктопных Rocket Lake в списке нет:
Разумеется, отсутствие драйверов не означает, что не получится воспользоваться интегрированной графикой — в любом случае будет установлен стандартный видеодрайвер Microsoft и картинка будет. Однако без всякого 3D-ускорения, из-за чего даже простой просмотр видео будет вызывать ощутимую нагрузку на процессор. Intel пока никак не прокомментировала ситуацию.
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