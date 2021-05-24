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Глава Комитета нижней палаты Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн опубликовал в своём телеграм-канале список иностранных IT-гигантов, которых российские власти обяжут открыть российские представительства. При отказе сайты и сервисы этих компаний могут быть заблокированы в России.

Российские филиалы должны быть открыты у зарубежных информационных ресурсов с аудиторией более 500 тысяч человек в сутки. Таким образом, как считают депутаты, эти ресурсы будут в полном объёме представлять интересы материнских компаний и отвечать за деятельность своих головных офисов. Как ранее писал Хинштейн, такой закон необходимо принять, поскольку сейчас «ИТ-гиганты злоупотребляют своим монопольным положением, нарушая требования российского законодательства». По его словам, они способствуют распространению противоправного контента и не удаляют его по требованию российских властей или делают это неохотно и медленно.

Хинштейн

В перечне оказались 20 иностранных интернет-компаний, в том числе Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch, WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail, Google, Bing, Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy, AliExpress, IKEA, iHerb и Wikipedia. Они не смогут продолжить работу в России, если не подчинятся требованиям нового закона в случае его принятия (а в том, что он будет принят, можно не сомневаться).

Хинштейн также указал, какие меры воздействия будут применяться к IT-компаниям, которые откажутся открывать филиалы в России:

  • Предупреждение о нарушении российского законодательства, которые увидят пользователи сайта.
  • Запрет рекламы самого ресурса и на его площадке.
  • Запрет на проведение платежей в адрес площадки.
  • Запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных.



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