Интернет резко подорожал по всей России

Провайдеры домашнего интернета ощутимо подняли цены на тарифы с начала года. За ними пристально следят государственные ведомства, но пока не видят причин вмешиваться в происходящее.

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