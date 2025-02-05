Интернет резко подорожал по всей России

Олег

Роутер


Провайдеры домашнего интернета ощутимо подняли цены на тарифы с начала года. За ними пристально следят государственные ведомства, но пока не видят причин вмешиваться в происходящее.

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Согласно «Известиям», цены на широкополосный доступ в интернет (проще говоря, кабельный или оптоволоконный), а также на кабельное телевидение выросли с начала года по всей России. В среднем удорожание составило от 5% до 15%. В деньгах эта сумма составляет около 100 рублей прибавки к текущему ежемесячному тарифу.

К примеру, МТС с 1 февраля поднял плату за интернет, ТВ и аренду роутера на 85 рублей, причем подорожание коснулось архивных тарифов и может варьироваться от региона к региону. Региональные провайдеры тоже не отстают, поднимая тарифы до 17% и даже выше.

«Будем держать ситуацию на контроле. Мы вместе с ФАС внимательно следим за ценами на услуги связи. При подозрении на нарушения в части тарифообразования оперативно проводится проверка», — Минцифры РФ. 

Операторы обосновывают подорожание ростом ключевой ставки ЦБ и курса валют, инфляцией, ростом зарплат, а также удорожанием оборудования и стройматериалов для расширения и модернизации сетей. 

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Источник:
Известия
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Комментарии

+647
law
Странно что некоторые тарифы дорожают чем новве проще отключиться и заново подключиться)
Сегодня в 17:35
#
tellurian
+2131
tellurian
За последнюю неделю многие производители отечественного оборудования сообщили о повышении цен. 10-20% в среднем.
Сегодня в 18:40
#
YABLOKOFON
+372
YABLOKOFON tellurian
«Производители отечественных шильдиков, на импортное китайское оборудование»
Сегодня в 18:59
#

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