Интернет резко подорожал по всей России

Провайдеры домашнего интернета ощутимо подняли цены на тарифы с начала года. За ними пристально следят государственные ведомства, но пока не видят причин вмешиваться в происходящее.
К примеру, МТС с 1 февраля поднял плату за интернет, ТВ и аренду роутера на 85 рублей, причем подорожание коснулось архивных тарифов и может варьироваться от региона к региону. Региональные провайдеры тоже не отстают, поднимая тарифы до 17% и даже выше.
«Будем держать ситуацию на контроле. Мы вместе с ФАС внимательно следим за ценами на услуги связи. При подозрении на нарушения в части тарифообразования оперативно проводится проверка», — Минцифры РФ.
Операторы обосновывают подорожание ростом ключевой ставки ЦБ и курса валют, инфляцией, ростом зарплат, а также удорожанием оборудования и стройматериалов для расширения и модернизации сетей.