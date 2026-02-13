Top.Mail.Ru

Интернет сломался — не работают десятки сайтов и сервисов

Александр


Жители РФ жалуются на недоступность некоторых популярных сервисов. В частности, перестали работать мобильные приложения и сайты «Т-Банка», «Почты России» и ChatGPT.

С чем связаны эти проблемы, пока неизвестно, но можно предположить, что Роскомнадзор перенастраивает оборудование на более жёсткие методы блокировки запрещённых ресурсов. В пользу этой теории говорят жалобы на недоступность сервисов Cloudflare, которые обеспечивают защиту трафика на множестве иностранных сайтов.

