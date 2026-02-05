Интернет в Москве станет хуже и дороже



Фото freepik



Энергосетевые компании Энергосетевые компании прекратили подключение новых дата-центров к электросетям Москвы. Свободные мощности в столице полностью исчерпаны или зарезервированы на ближайшие годы. Эксперты считают, что проблема может привести к ухудшению качества и росту стоимости интернет-услуг.

Быстро увеличить объёмы генерации электроэнергии в Москве невозможно. Сроки ввода новых мощностей определены только на 2027–2030 годы и могут быть отодвинуты. Строительство необходимых высоковольтных линий запланировано на период после 2030 года. Московские дата-центры заполнены примерно на 95%, а свободные мощности минимальны. Рынок пытается реагировать строительством объектов в других регионах (например, в Екатеринбурге и Казани), однако массового переноса инфраструктуры за пределы столицы не происходит. Крупным операторам это часто невыгодно из-за удалённости от клиентов.Размещение дата-центров в регионах увеличивает задержки при передаче данных, что негативно влияет на скорость и отзывчивость онлайн-сервисов для пользователей в Москве. На фоне энергетических ограничений число запусков новых дата-центров резко сократилось. В 2025 году ввод новых мощностей упал в несколько раз по сравнению с предыдущим годом, при этом спрос на вычислительные ресурсы продолжает расти, особенно в сфере искусственного интеллекта, что приводит к росту расценок.