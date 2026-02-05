Интернет в Москве станет хуже и дороже

Фото freepik
Энергосетевые компании прекратили подключение новых дата-центров к электросетям Москвы. Свободные мощности в столице полностью исчерпаны или зарезервированы на ближайшие годы. Эксперты считают, что проблема может привести к ухудшению качества и росту стоимости интернет-услуг.
Размещение дата-центров в регионах увеличивает задержки при передаче данных, что негативно влияет на скорость и отзывчивость онлайн-сервисов для пользователей в Москве. На фоне энергетических ограничений число запусков новых дата-центров резко сократилось. В 2025 году ввод новых мощностей упал в несколько раз по сравнению с предыдущим годом, при этом спрос на вычислительные ресурсы продолжает расти, особенно в сфере искусственного интеллекта, что приводит к росту расценок.