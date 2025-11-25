Top.Mail.Ru

Интернет в России столкнулся с очередной проблемой: у кабелей заканчивается срок годности

Фархад

dial up

Более половины волоконно-оптической инфраструктуры России (50-70%) на направлении запад — восток исчерпает срок гарантии в 2025 году. Это приведёт к учащению перебоев в работе интернета и росту затрат на поддержание сети. Об этом сообщают «Ведомости».

По словам аналитика Алексея Бойко, окончание гарантии не приводит к мгновенному выходу из строя кабеля, но увеличивает частоту локальных повреждений и расходы на поддержание работы глобальной сети. Стоимость строительства 1 км магистральной ВОЛС составляет около 1 млн рублей, но при сложных условиях прокладки, например через реки, цена может вырасти многократно.

Аналитическая компания J’son & Partners Consulting оценивает, что с 2020 по 2030 годы потребуется заменить более 400 000 км волоконно-оптического кабеля со сроком службы более 20 лет. Модернизация затронет не только операторов общего назначения, но и ведомственные сети железных дорог, энергетики и нефтегазовой отрасли.

При этом производство оптоволоконного кабеля в России в первой половине 2025 года снизилось на 25% до 1 млн км. Эксперты связывают это с сокращением капитальных затрат операторов и конкуренцией с китайскими производителями, продукцию которых субсидирует государство.
0
Источник:
Ведомости
Комментарии

+298
acinatnas
"росту затрат на поддержание сети".
Прекрасный повод поднять цены.
2 часа назад в 18:10
#
Tigrolik
+829
Tigrolik
Заранее бредовые вбросы делают перед полной изоляцией от Интернета. Стадо поверит.
2 часа назад в 18:38
#
tellurian
+2733
tellurian Tigrolik
Ещё до сво писали про проблемы с кабелями. Что срок замены подойдёт в 2025-2030 годах.
час назад в 19:09
#
iGorE
+30
iGorE
Тоже самое было с ютубом, тоже на устарелое оборудование ссылались. В итоге просто выключили и все сасами.
час назад в 19:54
#