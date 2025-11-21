Top.Mail.Ru

Интернет во всём мире почти умер. Всё работает с перебоями

Фархад

CF

Пользователи глобальной сети снова столкнулись с проблемами в работе Cloudflare, из-за чего многие сайты и сервисы не открываются.

Судя по отчётам DownDetectore, проблемы начались в 18:30 по московскому времени. Второй масштабный сбой за неделю — довольно редкое явление для Cloudflare, но представители пока  не прокомментировали ситуацию.
Комментарии

kardigan
kardigan
Хз всё работает в России!
2 часа назад в 19:54
Maxxmax40 kardigan
Когда там что работало?
2 часа назад в 19:56
d’Autriche
Авито сегодня очень плохо было, но раньше 18:30
11 минут назад
