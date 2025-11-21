Интернет во всём мире почти умер. Всё работает с перебоями







Пользователи глобальной сети снова столкнулись с проблемами в работе Cloudflare, из-за чего многие сайты и сервисы не открываются.

Судя по отчётам DownDetectore, проблемы начались в 18:30 по московскому времени. Второй масштабный сбой за неделю — довольно редкое явление для Cloudflare, но представители пока не прокомментировали ситуацию.