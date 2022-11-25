Инженер Apple подтвердил обидный недостаток AirPods Pro 2



Инженер Apple дал интервью, в котором подтвердил, что компания могла сделать AirPods Pro 2 еще лучше, чем сейчас. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, Эсге Андерсен, инженер компании Apple из отдела «акустической» команды рассказал несколько подробностей об AirPods Pro 2. По его словам, наушники действительно не поддерживают lossless-аудио — до сих пор СМИ лишь предполагали, что это так. Сотрудник Apple рассказал, что на самом деле в вопросе качества звучания AirPods Pro еще есть к чему страмиться.



По словам Андерсена, при выпуске AirPods Pro 2 команда разработчиков руководствовалась не максимальным качеством звука, а стабильностью работы наушников. «Выбор кодека, который у нас есть сегодня, больше зависит от надежности. что-то надежное во всех средах», — говорит он.



Более того, инженер сообщил, что его команда «хочет улучшить качество звука, и может сделать это с помощью множества разных подходов», не меняя при этом аудиокодек. Он считает, что в данный момент кодек не является ограничением в плане улучшения звука и в этом плане «яблочные» наушники могли бы быть гораздо лучше — то есть, команде еще есть, к чему стремиться.



В завершение он поведал о том, как внутри компании тестируют прототипы будущих наушников. Андерсен сообщил, что у Apple есть группа «экспертов по звуку», которая дает инженерам фидбэк о качестве звука. Что касается AirPods Pro 2, то в них не появилось поддержки lossless или aptX из соображений «компромисса»; звук «всё еще невозможно сделать идеальным для всех», — говорит он.



Напомним, что в фирменном «яблочном» стриминге Apple Music уже какое-то время присутствуют коллекции треков в lossless-качестве, но на текущий момент ни одни беспроводные наушники компании его полноценно не поддерживают.

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