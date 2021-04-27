Face ID


Долгожданное обновление iOS 14.5 уже доступно всем пользователям, а вместе с ним — и немало новых фишек и функций. Среди прочего, Apple усовершенствовала систему распознавания владельца, когда на нём защитная маска.

Ранее пользователи сети находили способы научить Face ID в iPhone узнавать человека в маске. Однако это работало нестабильно — нередко владельцу девайса всё-таки приходилось снимать маску или даже вводить код-пароль. В последнем апдейте Apple придумала, как решить это затруднение. Теперь iPhone, обнаружив маску, будет сканировать только верхнюю часть лица, и в случае совпадения проверит наличие привязанных к нему Apple Watch на руке владельца. Если часы на месте и за последние несколько минут не снимались, смартфон разблокируется — при этом Apple Watch оповестят пользователя вибрацией. Получилась своего рода двухфакторная аутентификация — теперь iPhone сверяет не один, а два показателя параллельно, и только после этого разблокируется. Естественно, возможность отсканировать лицо без маски или ввести код-пароль сохраняется — ведь часов на руке может и не быть. Такой подход к безопасности со стороны компании не может не радовать — Apple не пошла на компромиссы и не снизила точность сканирования лица программным методом. Но есть один недостаток – функция работает только с Apple Watch Series 3 или новее. 

В одном из предыдущих материалов мы предоставили полный список изменений iOS 14.5. Одно из самых нашумевших — запросы на отслеживание от сторонних приложений. А вот здесь мы рассказали о первых подробностях iOS 15, которая будет представлена в июне 2021 года. 



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Источник:

apple.com apple.com

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