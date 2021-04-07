iOS 14, релиз которой состоялся в сентябре 2020 года, уже установлена на 90% всех iPhone и iPad в мире. Об этом сообщила аналитическая компания Mixpanel.
Согласно исследованию, 90,45% всех пользователей мобильных девайсов от Apple обновились до последней iOS — и это всего за 6 месяцев. На данный момент всего 5,07% владельцев iPhone и iPad пользуются iOS 13, а около 4,48% — iOS 12 или более ранними версиями. Последняя категория пользователей сохранится еще долго, так как некоторые старые модели Apple-устройств — вроде iPhone 5 или iPad mini 2 — уже пару лет не получают обновлений, однако остаются вполне пригодными для использования. Возможно, в 2021 году к этому списку присоединятся iPhone 6S, iPad Air 2 и оригинальный маленький iPhone SE первого поколения. Аналитики предполагают, что эти устройства не получат iOS 15, так как цикл их обновлений уже превысил обещанные Apple 5 лет.
Стремительное распространение iOS 14 началось практически сразу после релиза. Например, уже в сентябре количество установок превысило 30% всех устройств — для сравнения, iOS 13 в аналогичный период 2019 года показал около 20%. В декабре 2020-го обновилось примерно 72% всех пользователей iPhone и 61% владельцев iPad. Аналитики считают, что высокую популярность iOS 14 принесли новые виджеты домашнего экрана, библиотека приложений, а также возможность включить компактное отображение входящих звонков — ранее Apple не раз становилась объектом насмешек по поводу последнего пункта.
На данный момент компания работает над iOS 14.5, которая многих также не оставила равнодушными. В частности, с этой версии ОС начнет работать скандальный запрет на отслеживания рекламного идентификатора, которого так боится Facebook — его бывшие сотрудники рассказали, насколько серьезна эта угроза. iOS 14.5 заставит всех разработчиков приложений запрашивать разрешение пользователей на отслеживание, и большинство владельцев девайсов скорее всего откажутся. Попытки разработчиков обойти новые правила уже начали жестко пресекаться компанией Apple.
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П.с:
Страшную вещь написал, знаю)
Минусите, хотя мне на эти циферки плевать.)