В сети появились доказательства взлома iPhone 12 Pro Max под управлением iOS 15.1. Об этом сообщает iDownloadBlog.
Согласно источнику, хакер под ником realBrightiup опубликовал скриншот в своем Twitter-аккаунте. Он выглядит вот так:
На изображении виден идентификатор «подопытного» устройства — это iPhone 13,4, то есть iPhone 12 Pro Max. Кроме того, можно заметить и номер сборки операционной системы, которая подверглась атаке: это iOS 15.1 с номером сборки 19B74. То есть именно та ОС, которую распространяет Apple на все совместимые iPhone и iPad в настоящее время.
Самое главное, что дает понять этот скриншот — хакер realBrightiup тестирует эксплойт, который успешно разблокирует возможность записи в память ядра. Теоретически этот процесс дает возможность загружать в смартфон и исполнять в нем произвольный код — проще говоря, он открывает возможность джейлбрейка и злонамеренного взлома. Однако не всё так просто.
На данном этапе демонстрируемый эксплойт не может обеспечить возможность джейлбрейка или кражи информации. Чтобы полноценно его использовать, он должен успешно запуститься из «песочницы» установленного приложения. Может ли realBrightiup это провернуть — пока неизвестно. На данный момент однозначно можно утверждать только одно: хакеры медленно, но верно изучают способы «подобраться» к ядру iOS 15, и теперь преодолена еще одна ступенька на пути к цели.
К слову, в джейлбрейк-сообществе дела обстоят не самым лучшим образом. Ранее мы рассказали о двух самых свежих джейлбрейк-утилитах, и ни одна из них не работает на iOS 15.
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