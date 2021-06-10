7 июня 2021 года Apple провела свою ежегодную конференцию для разработчиков WWDC 2021 и представила на ней обновления для своих операционных систем. Многие посчитали, что в этом году апдейты получились довольно скучными, однако нам есть что о них рассказать. Среди немногочисленных нововведений iOS/iPadOS 15 — свежая функция в приложении «Фото».В целом нововведение касается подборок собственных фотографий, а также мини-фильмов «Воспоминания». Уже несколько лет с помощью нейросетей iPhone или iPad умеет анализировать медиатеку фотографий и видеороликов пользователя. Система группирует снимки и видео по какому-то общему признаку — например, они были сняты в один памятный день, с одним и тем же человеком, или в какой-то определенной местности — после чего составляет мини-фильм «Воспоминание» с музыкальным сопровождением. Думаю, каждый из владельцев Apple-девайсов периодически получает такие видео. Помимо этого, «Фото» составляет подборки — например, для виджетов рабочего стола.Нововведение состоит в том, что теперь можно указать алгоритму, что определенного человека ты хочешь видеть в подборках как можно реже. Например, это может быть бывший супруг или супруга, с которым пользователь очень неприятно расстался, друг, который его обидел, или даже конкретная местность, вызывающая неприятные ассоциации. Чтобы пометить фото таким образом, нужно пройти в раздел «Для Вас», удержать палец на нужном снимке и выбрать «Реже показывать этого человека». Система поймет, что вы больше не хотите видеть его, и будет составлять подборки иначе.Ранее мы рассказали о масштабных изменениях в конфиденциальности iOS 15, а также переработанной системе уведомлений.