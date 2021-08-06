Последняя бета-версия iOS 15 вносит улучшение в работу камеры. На это обратили внимание сотрудники The Verge.
Речь идет об особенности стеклянных линз — они отбрасывают блики (зеленые пятна) на готовые снимки, если пользователь фотографирует против солнца. Похоже, что Apple тестирует новую функцию — бета-тестеры заметили, что в процессе съемки блики на экране есть, а на готовой фотографии их уже нет. Скорее всего, это делается при помощи нейронной обработки снимка — блик просто вырезается системой.
The Verge провели эксперимент и получили на фотографии чистое голубое небо без бликов. Пока неясно, в каких именно ситуациях это будет работать — например, тест со снимком в помещении напротив фонарика показал блики на конечной фотографии. Возможно, функция находится еще на этапе пробы и не работает так, как должна. Есть и другое предположение — iOS 15 будет вырезать только солнечные блики от линз, а остальные сохранит в качестве «художественного эффекта».
Есть еще один нюанс: фишка работает только для фотографий. Разработчикам не удалось добиться удаления бликов с видеороликов или Live Photo.
Что касается совместимых устройств — на данный момент журналисты и разработчики не смогли определить точный список поддерживаемых iPhone. Например, в 9to5Mac провели опрос среди бета-тестеров iOS 15. Ответы были очень разными. Некоторые владельцы iPhone XS смогли добиться удаления бликов, а другие нет. При этом среди пользователей iPhone 8 Plus не нашлось ни одного успешного экспериментатора. Есть предположение, что Apple ограничит поддержку этой функции устройствами с чипом А12 Bionic и новее.
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