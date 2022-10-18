iOS iPadOS Обновления

Вышли финальные бета-версии iOS 16.1, iPadOS 16.1, tvOS 16.1, watchOS 9.1 и macOS 13 Ventura

Александр


Компания Apple выпустила iOS 16.1, iPadOS 16.1, tvOS 16.1, watchOS 9.1 и macOS 13 Ventura в версиях Release Candidate. Это финальные беты, которые, скорее всего, в итоге станут релизными сборками. В настоящее время они доступны зарегистрированным разработчикам и тем, кто добавил на свои устройства специальные профили, а скоро их смогут установить обычные пользователи, которые записались на бета-тестирование софта Apple.

Бета-версии iOS и iPadOS можно скачать по Wi-Fi или сотовой сети и установить с сохранением всех пользовательских данных. watchOS можно обновить через привязанный к часам iPhone, причём на часах должно быть как минимум 50% заряда, macOS обновляется через системные настройки компьютера, а tvOS — на Apple TV с помощью утилиты Xcode.

Тестирование этих обновлений проводилось в течение нескольких последних месяцев. По традиции больше всего нововведений в iOS, iPadOS и macOS, а апдейты tvOS 16.1 и watchOS 9.1 можно считать минорными, поскольку они добавляют устройствам не так много новых возможностей. 
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