iOS 16.2 позволяет отключать обои в Always-on Display на iPhone 14 Pro. Теперь он максимально похож на Android

В третьей бета-версии iOS 16.2 для разработчиков появилась возможность более точной настройки Always-On Display на смартфонах iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.
Теперь появились две новые опции для отключения обоев и уведомлений на постоянно включённом дисплее. Доступ к параметрам можно получить в меню «Настройки» > «Экран и яркость» > «Всегда включено».
Первая опция позволяет полностью отключить обои, а вторая — предотвратит отображение уведомлений, оставив только время и виджеты (если установлены) на экране блокировки. Так iPhone будет максимально похож на Android-смартфон.
Вероятно, это поможет продлить время автономной работы на смартфонах iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max с активной функцией Always-On Display.
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