Apple iPhone 14 Pro

iOS 16.2 позволяет отключать обои в Always-on Display на iPhone 14 Pro. Теперь он максимально похож на Android

Фархад

iphone-14 aod


В третьей бета-версии iOS 16.2 для разработчиков появилась возможность более точной настройки Always-On Display на смартфонах iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Теперь появились две новые опции для отключения обоев и уведомлений на постоянно включённом дисплее. Доступ к параметрам можно получить в меню «Настройки» > «Экран и яркость» > «Всегда включено».

iphone-14 aod ios16.2

Первая опция позволяет полностью отключить обои, а вторая — предотвратит отображение уведомлений, оставив только время и виджеты (если установлены) на экране блокировки. Так iPhone будет максимально похож на Android-смартфон.

Вероятно, это поможет продлить время автономной работы на смартфонах iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max с активной функцией Always-On Display.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4048
Gabriel
Не богохульствуйте , здесь люди годами молятся на iOS и пятилетнюю поддержку.
Каждое обновление как заповедь.)
Сегодня в 00:03
#
+24
NYX Gabriel
Это не обновления, а профанация. Действительно хорошие апдейты — они очень часто подозрительно смахивают на ведро.
Сегодня в 00:12
#
kardigan
+2881
kardigan
Довольно неплохая функция. Тем более, что в яблоке аккумуляторы емкостью не блещут.
Сегодня в 04:41
#
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