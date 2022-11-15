iOS 16.2 позволяет отключать обои в Always-on Display на iPhone 14 Pro. Теперь он максимально похож на Android

В третьей бета-версии iOS 16.2 для разработчиков появилась возможность более точной настройки Always-On Display на смартфонах iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.Теперь появились две новые опции для отключения обоев и уведомлений на постоянно включённом дисплее. Доступ к параметрам можно получить в менюПервая опция позволяет полностью отключить обои, а вторая — предотвратит отображение уведомлений, оставив только время и виджеты (если установлены) на экране блокировки. Так iPhone будет максимально похож на Android-смартфон.Вероятно, это поможет продлить время автономной работы на смартфонах iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max с активной функцией Always-On Display.