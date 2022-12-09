iOS 16.2 iPhone Apple

iOS 16.2 приносит странное ограничение на новые iPhone

Олег

iOS 16.2


Компания Apple добавила ограничение в будущие обновления своих ОС, которое коснется покупателей новых iPhone, iPad и Mac. Об этом пишет MacRumors.

Речь идет о расширенных возможностях шифрования содержимого iCloud, которое теперь защищает сообщения, резервные копии, фотографии, заметки и другие личные данные. Функция станет официально доступна в будущих обновлениях iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS 13.1, но включить её смогут не все пользователи iPhone.

Согласно источнику, в самой последней бета-версии iOS 16.2 обнаружено странное ограничение. Пользователь, который недавно приобрел и активировал устройство, не может включить обновленное шифрование данных iCloud: смартфон сообщает ему, что эта функция станет ему доступна не раньше чем через пару месяцев. Жалобы с такими сообщениями поступают от бета-тестировщиков, которые недавно приобрели свои устройства. 

iOS 16.2

Любопытно, что система отображает разную длительность запрета для разных пользователей, причем иногда срок не составляет какой-то ровный период и составляет, например, 54 дня. Если обобщить все жалобы, то пользователи видят разрешенную дату включения шифрования iCloud в промежутке с конца января до середины февраля.

Запрет не отображается на устройствах, которые приобретены уже давно и привязаны к вашему аккаунту Apple ID. До конца не ясно, зачем введены эти ограничения; СМИ предполагают, что таким образом Apple защищает аккаунты от мошенников. 

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Источник:
MacRumors
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