iOS 16 обрадует всех владельцев AirPods

Компания Apple начнет рассказывать о нововведениях ПО AirPods, начиная с iOS 16. Об этом сообщает MacRumors.
Напомним, что в свежих бета-версиях iOS 16 появился новый раздел, посвященный AirPods — он вынесен из раздела Bluetooth отдельным пунктом в «Настройках» iPhone или iPad, когда наушники подключены к девайсу. Этот раздел был переработан и посвежел внешне, но теперь еще и получил новую особенность.
Впервые в истории AirPods теперь пользователи смогут узнавать, что нового появилось в свежем апдейте ПО для наушников и кейса, а также о текущих исправлениях и доработках. Ранее Apple тщательно скрывала любые подробности, касающиеся обновлений прошивки AirPods, а сам процесс апдейта проходил незаметно для владельца и независимо от его воли.
Если зайти в «Настройки», выбрать свои наушники и тапнуть по версии прошивки, или же пройти в «Основные» → «Об этом устройстве» → AirPods → «Версия прошивки», то вы увидите новую строку. Компания Apple синим шрифтом приглашает пользователя на специальную страницу своего сайта, где рассказывает обо всех изменениях в последнем апдейте ПО AirPods.
Ранее мы рассказали, как установить бета-версию ПО AirPods — да, теперь так тоже можно.