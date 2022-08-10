AirPods iOS 16

iOS 16 обрадует всех владельцев AirPods

Олег

AirPods


Компания Apple начнет рассказывать о нововведениях ПО AirPods, начиная с iOS 16. Об этом сообщает MacRumors.

Напомним, что в свежих бета-версиях iOS 16 появился новый раздел, посвященный AirPods — он вынесен из раздела Bluetooth отдельным пунктом в «Настройках» iPhone или iPad, когда наушники подключены к девайсу. Этот раздел был переработан и посвежел внешне, но теперь еще и получил новую особенность.

Впервые в истории AirPods теперь пользователи смогут узнавать, что нового появилось в свежем апдейте ПО для наушников и кейса, а также о текущих исправлениях и доработках. Ранее Apple тщательно скрывала любые подробности, касающиеся обновлений прошивки AirPods, а сам процесс апдейта проходил незаметно для владельца и независимо от его воли. 

iOS 16

Если зайти в «Настройки», выбрать свои наушники и тапнуть по версии прошивки, или же пройти в «Основные» → «Об этом устройстве» → AirPods → «Версия прошивки», то вы увидите новую строку. Компания Apple синим шрифтом приглашает пользователя на специальную страницу своего сайта, где рассказывает обо всех изменениях в последнем апдейте ПО AirPods.

Ранее мы рассказали, как установить бета-версию ПО AirPods — да, теперь так тоже можно. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+2666
kardigan
Не понимаю, что здесь может меня обрадовать? Номер прошивки и строчки об устранении неисправностей ?
Сегодня в 10:58
#
tellurian
+4222
tellurian kardigan
Это начало. Думаю будут дорабатывать. Что радует.
Сегодня в 11:00
#
Johnny
+226
Johnny
Надеюсь, что в iOS 16 сохранится текущая возможность, как на последней бете, что работает Apple Pay.)))
2 часа назад в 14:09
#
Spid3r
+37
Spid3r Johnny
О чем речь?
2 часа назад в 14:22
#
Johnny
+226
Johnny Spid3r
Речь о том, что у меня работает Apple Pay на текущей последней бете 16 iOS. Банки Тинькофф и Альфа. Совкомбанк не пашет, но он и так не работал особо.)
час назад в 14:29
#
Bazily
+185
Bazily Johnny
Конечно! Там ещё и google pay добавят скоро 😂
час назад в 14:28
#