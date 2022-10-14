iOS 16 сделала почти бессмысленным использование VPN на iPhone

В новейшей iOS 16 обнаружена проблема с утечкой трафика при включенном VPN. Об этом сообщает MacRumors.
Ранее мы уже рассказывали, что проблема утечки трафика мимо VPN-туннеля до сих пор не исправлена в iOS 16. Однако теперь эксперты по кибербезопасности Томми Мыск и Талал Хадж Бакри обнаружили еще одну особенность.
В iOS 16 появился специальный режим, который получил название «Режим блокировки». Он переводит iPhone в состояние «боевой готовности» к хакерским атакам, отключая или ограничивая ряд функций и возможностей. Оказалось, что этот режим никак не обезопасит вас от утечки трафика.
Эксперты выяснили, что VPN на iOS 16 работает одинаково как в обычном режиме, так и в «режиме блокировки». Получается, что эта функция теряет смысл, ведь хакеры совершают атаки именно через интернет, а VPN никак от этого не защищает. Кроме того, данные пользователей продолжают передаваться за пределами туннеля, компрометируя их.
Судя по последним исследованиям, проблема сохраняется даже в самой свежей версии iOS 16.0.2. После включения VPN на iPhone текущие соединения прерываются не полностью, из-за чего данные продолжают передаваться так, словно VPN вовсе не включен.